Haruldase lihashaigusega teismeline kasutab kirjutamiseks, söögi tegemiseks ja sportimiseks vaid jalgu

McLane sündis haigusega arthrogryposis multiplex congenita, mis tekitab liigeste kõverdumist, lihasnõrkust ja kangust. Haiguse tõttu ei tööta tal suurem osa õlalihastest, mistõttu ripuvad tal käed lõdvalt keha kõrval. Poiss on õppinud igapäevaseid tegevusi jalgadega sooritama, kuigi ka alajäsemed ei ole haigusest puutumata jäänud. Ta on järk-järgult jäänud sõltuvaks ratastoolist, sest kasvades kannatavad jalad liigse raskuse all.

Ema püüdis algus julgustada last käsi kasutama, kuid poisil pole kunagi olnud piisavalt jõudu, et neid iseseisvalt liigutada. Ema taipas, et poisil on lihtsam kasutada jalgu ning üsna pea hakkas McLane sööma, hambaid pesema ja kirjutama jalgadega. McLane tegeleb ainult jalgu kasutades ka vibulaskmise, maalimise ja maadlusega.