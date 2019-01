Läbimurre vähiravis: uus molekul aitab kahandada kasvajaid

Vähil on mitmeid trikke, et immuunsüsteem laseks sel rahus kasvada, vahendab Medical News Today . Müeloidrakud on immuunsüsteemi põhilised relvad organismi kahjustavate patogeenide vastu. Need peaksid ründama vähirakke, mis panevad aga immuunsüsteemi «arvama», et kasvaja on loomupärane osa organismist, lihtsalt kahjustada saanud.

Nature Communications teadusajakirjas ilmunud uuringus muugiti lahti skeem, kuidas vähirakud immuunsüsteemi hävitusmissioonilt kõrvale kallutavad. Leiti, et valk CD11b aitab müeloidrakkudel tavaliselt muunduda M1 makrograafrakkudeks, mis suudavad peatada vähi kasvu. Selgus aga, et vähirakud segavad vahele müeloidrakkude tegevusele, nii et need muunduvad hoopis M2 rakkudeks, mis hoopis kiirendavad vähirakkude paljunemist, nõrgestades immuunsüsteemi «võitlejarakke». Viimaseid aktiveerivad ravimid on osutunud väga tulemuslikuks kasvajate kasvu peatamisel juba eelnevalt. Kõikide vähkide puhul see aga ei aita, nii et teadlastel tuleb endiselt panustada immuunteraapia tõhusamaks muutmisesse.