Kümme märki, et kannatad enda teadmata ärevushäire all

Portaal Buzzfeed toob välja kümme märki, mis võivad ka ärevushäirele viidata.

1. Oled alati hõivatud, kuid ei saa ealeski midagi valmis

Leiad end tihti mööda korterit ringi jooksmas, käsil mitu erinevat majapidamistööd, kuid ei saa tegelikult ühtegi neist valmis. New Yorgi psühhiaater Sue Varma ütles, et ärevus võib avalduda sageli aktiivse tegutsemisena. Inimene proovib kõigest väest oma tegemistega valmis saada, kui päeva lõpuks ei ole tulemust näha. See võib tulla ka tähelepanu keskendumise raskusest, kehvast ajaplaneerimise oskusest, madalast produktiivsusest või oskusest prioriteete seada, kuid võib olla ka märk süvenevast ärevusest.

2. Mattud katastroofilistesse eksistentsiaalsetesse mõtetesse

Katastrofiseerimine ehk asjade mõtlemine hullemaks, kui need on, võib olla märk ärevushäirest. Ettevaatlik tuleks olla, kui mõtled tihti: «Mis mõtet on üritada, ma suuda seda nagunii, olen tõelises hädas, midagi on korrast ära või üks kõik mida teha, sel pole nagunii mõtet.» Sellised mõtted on ohumärk võimalikust ärevusest eriti juhul, kui esinevad järjestikku.

3. Ehmatad kergesti

Tuleks tähele panna, kui tunned end üleliia närvilisena. 2008. aastal avaldatud uuring leidis, et ärevuse käes kannatajad ehmatavad kergemini, eriti kui nad on vaimselt stressis. Kui oled oma mõtetesse mattunud, võib vähimgi pisiasi ehmuma panna.

4. Kõht on ilma selge põhjuseta korrast ära

Sul pole toidumürgitust, kõhugrippi või muud haigust, kuid kõht tundub kui pahupidi pööratud. Häired soolestiku töös seostuvad sageli ärevusega ning stressiga. Lisaks sellele võib ärevus muuta keerulisemaks ka haigusest paranemise. 2007. aasta uuringus oli näha, et ärevusega inimestel, kel oli kõhugripp võis tekkida sellest krooniline haigus, ärritunud soole sündroom. Uuringu autorid leidsid, et ärevatel inimestel võib olla keeruline haigeks jäädes aega maha võtta ja puhata.

5. Oled perfektsionist

Perfektsionism ei pea olema halb ai ega märk ärevushäirest. Kuid kui perfektsionism segab uute asjade proovimist või paneb sind teatud olukordi ja tegevusi vältima, sest kardad vigu teha, võib see ärevushäirega seotud olla. Häbitunne, alaväärsuskompleks ja pidev enesekriitika käivad kõik liigse perfektsionismiga kaasas. 2017. aasta raportis selgus, et perfektsionistid ei otsi oma ärevushäirele professionaalset abi, sest näevad seda kui märki läbikukkumisest.

6. Kõik ümbritsevad inimesed käivad sulle närvidele

Aeg-ajalt on selline tuju normaalne, kuid tunne, et plahvatad iga hetk on juba teine asi. Võib tunda, et oled kannatamatum ja inimesed ärritavad sind väga kergest. Raevu, vihkamise ja kättemaksu tundmine on samuti levinud.

7. Oled võimetu otsuseid langetama

Igasse otsusesse emotsionaalselt panustamine võib olla samuti märk ärevusest. Kuna iga otsusega kaasneb mingi kaotus või negatiivne külg ning on võimalik, et keegi ei ole sellega rahul, siis võib ärevuses inimene jääda kahe valiku vahele pendeldama, ilma otsust langetamata.

8. Jääd pidevalt haigeks

Jääd tihedamini haigeks, kui sind ümbritsevad inimesed. Rusutud tunne, seletamatud valud ja vaevused ning sage või krooniline viirushaigus on kõik seotus ärevusega.

9. Ei saa magada

Kuigi on palju põhjuseid, miks me ei pruugi hästi magada: sinine valgus ekraanidelt, lemmikloomad voodis või häirivad helid. Ameerika Ärevus ja Depressiooni Seltsi sõnul võib aga ka ärevus uneprobleeme põhjustada ning samuti võib unepuudus tekitada ärevust. selts soovib parema ööune jaoks enne magama minemist mediteerida, teha regulaarselt naudingutpakkuvad treeningut ja panna kell voodist kaugemale. Kella vaatamine keset unetut ööd teeb ärevustunde vaid hullemaks.

10. Tunned et ei saa elus hakkama