Eestis 60 000 alkoholisõltlast: Confido ostab sõltuvusravikliiniku

Kuna alkoholism on Eestis levinuim sõltuvushäire, on uues keskuses narko- ja ravimisõltuvuse kõrval suurim osakaal alkoholisõltuvuses inimeste aitamisel. Danilov kinnitas, et kuigi Eestis on viimasel paaril aastal tehtud sõltuvusravi arendamisel suuri edasiminekuid, jõuab hinnanguliselt 60 000 alkoholisõltlasest riiklikule ravile vaid murdosa. «Ravile pöördumise vähese aktiivsuse üheks põhjuseks on hirm sildistamise ees, kuna sõltuvus ei küsi rahakoti paksust või sotsiaalset staatust ning selle küüsi langevad inimesed kõikidest ühiskonnakihtidest,» selgitas Danilov erakliiniku eeliseid diskreetsuse tagamisel.