Galerii: lastehaiglas valmisid «Jõulutunneli» abil rahastatud enneaegsete beebide perepalatid

Perepalatid on loodud eelkõige väga enneaegsena ehk enne 32. täisrasedusnädalat sündinud ja intensiivravi vajavatele beebidele. Kõigist Eestis sündinud lastest ligi üks protsent sünnib väga enneaegsena, neist 2/3 ehk kuni 100 last aastas on ravil Tallinna Lastehaiglas. Kui enneaegsed beebid on piisavalt kosunud ja haiglaravi lõppeb, jätkavad lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna arstid koostöös perearstidega laste regulaarset jälgimist kuni nende kaheaastaseks saamiseni.

«2018. aastal täieliku ümberehituse läbinud vastsündinute osakonna viis intensiivravi perepalatit ja üks puhketuba sisustati Lastehaigla toetusfondi 2018. aasta suurprojekti «Iga hetk on oluline» raames,» rääkis toetusfondi juhataja Inna Kramer. Perepalatite sisustamise kogumaksumus oli 450 000 eurot, millest ligi poole moodustas 2017. aasta ETV saates «Jõulutunnel» kogutud annetussumma. Perepalatite valmimisse panustasid ka paljud ettevõtted, organisatsioonid ning eraisikud.

Uued perepalatid on suurusega 20-22 m² ning igas palatis on voodikoht lapsele koos vajaliku aparatuuriga (kuvöös, aparaat hingamistoetuseks, toitmisperfuusorid), ema voodi ja lisavoodi isale ööbimiseks, «kängurutool», vaheseina võimalus, duširuum ja WC. Tänu tsentraalmonitooringule, mis hõlmab monitore palatis ja õdede valvepostis, on tagatud vastsündinu ööpäevaringne jälgimine meditsiinipersonali poolt.

«Meie soov on muuta haiglakeskkond hubasemaks ja samas jätkuvalt tagada patsientide turvalisus,» sõnas Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts. Ta rääkis, et sügavalt enneaegsed lapsed peavad haiglaravil olema väga pikalt, vahel mitmeid kuid, mistõttu on oluline, et laps ja tema vanemad tunneksid ennast haiglas võimalikult mugavalt. Uued kodused perepalatid võimaldavad beebile ja vanematele rohkem privaatsust. Kui varasemalt sai intensiivravi vajava vastsündinu juures pidevalt haiglas, kuid mitte lapsega ühes palatis olla ema, siis nüüd saavad vanemad olla lapsega koos ööpäevaringselt.