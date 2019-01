Medicumi juht: üleriigiline digiregistratuur võib teha vabade aegade puuduse karjuvalt nähtavaks

«Kindlasti planeerime mingis etapis ka ühinemist,» ütles Confido Healthcare Groupi juhatuse liige Hannes Danilov Med24-le . Ta lisas siiski, et ei oska täna veel hinnata kõiki digiregistratuuri plusse ja miinuseid Confido erakliiniku jaoks. Ka Medicumi juhataja Tõnis Allik kinnitas, et plaan liituda on olemas.

«See tõstab teenuseosutaja nähtavust ning Medicumil on mitmeid teenusevaldkondi nagu valuravi või kardioloogiline taastusravi jt, mille teeninduspiirkond on Tallinn ja Põhja-Eesti laiemalt,» seletas Allik. Tema sõnul on üleriigiline digiregistratuur patsientidele täiendav võimalus ning aeg näitab, millist kanalit eelistama hakatakse ja kas digivõimaluste populaarsus tervikuna kasvab. «Üleriigilise digiregistratuuri peamine eelis seisneb selles, et patsient saab vabu aegu otsida üle kogu riigi ühest portaalist, selmet külastada asutusepõhiseid portaale.»