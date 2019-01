Tallinna kesklinna kerkib 20 miljonit eurot maksev tervisemaja

Tarmo Laanetu, kes on tervisemaja arendava Pharma Plaza OÜ üks omanikke, ütles, et ehitatav hoone on teine etapp visioonist rajada Veerenni asumisse Eesti suurim ja kaasaegseim erameditsiinilinnak.

«Ennekõike on see patsientide mugavuse ja aja kokkuhoiu huvides, et võimalikult palju erinevaid teenuseid oleks koondatud ühte kohta,» sõnas Laanetu. Linnaku esimene maja, 2016. aasta suvel valminud Veerenni Tervisekeskus, on tänaseks väga edukalt käivitunud ning ka uue tervisemaja ligikaudu 10 000 ruutmeetri suurusest kogumahust on tänaseks lepingutega kaetud juba veidi üle poole.

Pharma Plaza OÜ juhatuse liikme Fredrik Gyllenhammari sõnul on spetsiifiliste nõudmiste tõttu terviseteenuste osutamiseks sobilikke ruume Tallinna kesklinna piirkonnas siiani vähe. «Ühiskonna jõukuse kasv ning võimalus suunata teenuseid vastavalt patsiendi vajadustele on andnud tõuke eratervishoiusektori kiirele arengule. Samas napib muidu võimsalt areneval Tallinna kinnisvaramaastikul valdkonna ettevõtetele terviklahendusi ning näeme selle järele turul väga selget vajadust,» rääkis ta.

Arendaja on sõlminud ankurrentniku lepingu Confido Healthcare Groupiga, mis rajab hoone kolmele korrusele kaasaegse erameditsiinikeskuse. «Confido on viie tegevusaasta jooksul kasvanud pisikesest arstikeskusest Eesti üheks juhtivaks eraarstiabi kliinikuks, kus üle poolesaja Eesti tipparsti ja spetsialisti pakub rohkem kui 300 tervise- ja heaoluteenust,» rääkis keskust juhtiv Kadi Lambot. Tema sõnul on nende prioriteediks teenuste kvaliteet ning koostöös teenusedisaineritega saadakse uues majas kliiniku vajaduste järgi ehitatavates ruumides patsiendikogemust veelgi täiustada.

Confido avab uues majas rohkem kui 3000 ruutmeetril pere-, üld- ja eriarstiabi ning päevakirurgia teenuseid pakkuva Confido Erameditsiinikeskuse, Confido Vaimse Tervise Keskuse, Confido Sõltuvusravikeskuse, töötervishoiu ekspertkeskuse Juno Tervis ning radioloogiateenuste ettevõtte Nordic Imaging.