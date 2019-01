Kas on tervislik iga päev muna süüa?

Kolesteroolil on aastaid olnud küljes negatiivne maik, ent nüüd hakkab see vähehaaval kaduma, kirjutab MyFitnessPal spordiblogi. Näiteks USA toitumisjuhistes aastateks 2015-2020 kaotati kolesterooli päevane piirnorm, milleks varem oli 300 mg päevas. Kuna suurem osa kolesteroolist toodetakse maksas ning tegelikult vaid väikse osa saame toidust, ütlevad ka toitumiseksperdid ja -teadlased, et toidust saadaval kolesteroolil on vere kolesteroolitasemele pigem väike mõju. Kolesterooli peetakse oluliseks aineks, milleta ei saaks keha toimida.

Mis on sel aga pistmist munaga? «Munavalgu bioloogiline väärtus on 93,7 punkti sajast, mis viitab sellele, et munavalku kasutatakse kehas väga efektiivselt. Ühes suures munas on umbes kuus grammi valku ning kõik üheksa aminohapet, lisaks teisi vajalikke ühendeid nagu koliin, luteiin ja D-vitamiin,» selgitas toitumisnõustaja Louise Chen. Ta lisas, et olulisem on toituda mitmekesiselt, mitte niivõrd muretseda muna kolesteroolisisalduse pärast. «Muna on ohutu süüa – ühe muna söömine päevas ei võrdu suurema südame-veresoonkonna haiguste riskiga. Siiski ei soovita ma iga hommikut alustada kuuest munast koosneva omletiga,» rõhutas ta tasakaalustatud toitumise vajadust.

«Kuigi muna söömist soovitati kolesterooli- ja rasvasisalduse tõttu varem piirata, näitab aina enam uuringuid, et toidust saadav kolesterool ei mõjuta väga oluliselt vere kolesteroolitaset,» kinnitas ka toitumisnõustaja Amy Goodson. Ta tõi esile, et kui üks muna sisaldab vaid ligi 70 kalorit, siis olulisi toitaineid peitub seal see-eest rikkalikult.