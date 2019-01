Koer aitab diabeedihaigel pääseda teadvusekaotusest ja krampidest

Suur uuring annab kinnitust, et koerad suudavad arenenud haistmismeele abil tuvastada hüpoglükeemilise episoodi ehk veresuhkru järsu alanemise juba eos, vahendab Medical News Today . See ohustab eriti I tüübi diabeediga inimesi, kes peavad argiselt süstima insuliini kõrge veresuhkru taseme vaos hoidmiseks. Ravi võib aga mõnikord kaasa tuua hüpoglükeemilised episoodid, mille käigus võib kaduda teadvus või tekkida krambihood, kui inimene selle ära hoidmiseks kohe vastavalt ei tegutse. Veresuhkru kriitilisest alanemisest tingitud teadvusekaotus võib viia eluohtliku hüpoglükeemilise koomani.

Eelnevatest uuringutest on juba ilmnenud, et diabeetikute elukvaliteet paraneb välja õpetatud koerte abil oluliselt. Käesolev uurimus oli aga palju suurema valimiga ja pakkus teaduslikult pädeva kinnituse, et koeranina on ülimalt võimas ja hüpokoerad mõistavad oma tööd teha suurepäraselt.