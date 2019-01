5 põhjust, mis peituvad ebameeldivate kehalõhnade taga

Uus ravim. Ravimeid peame võtma enesetunde parandamiseks, ent kahjuks käivad nii mõnegagi kaasas kõrvalmõjud nagu suurenenud higieritus või suukuivus, mis on üks peamisi halva hingeõhu põhjustajaid. Sellised ravimid on näiteks mitmed palavikualandajad, antihistamiinid ja lihaslõõgastajad. Kui ravimi kõrvalnähud on talumatud, võib arstiga konsulteerida ravimi vahetamise osas. Muul juhul tuleb aga lihtsalt sellega leppida, pöörata rohkem tähelepanu oma hügieenile ning suukuivuse osas küsida nõu suuhügienistilt.

Vürtsikas toit. Rikkalikult küüslauku, karrit või vürtse sisaldavates toitudes peitub ühtlasi väävel, mis kehas lõhustudes väljendub ebameeldiva lõhnana. See võib vallanduda nii kõhugaasidena kui ka isegi nahapooride kaudu. Seega kui sul on ees tähtis kohtumine, ei tasu samal päeval vürtsika toiduga riskida. Üldiselt aga aitavad seda kõrvalnähtu leevendada rohke veejoomine, kiire dušš ning deodorant.

Stress. Kuigi stress on vaimse tervise mure, võib see füüsiliselt avalduda suurenenud higieritusena. Higistamine on keha loomulik reaktsioon stressile, kuid just apokriinnäärmetest erituv stressihigi kipub kõige ebameeldivalt haisema. Kui muidu on higivedelik lõhnatu, siis haisema paneb selle just kokkupuude nahal pesitsevate bakteritega. Siin tulevad olukorra leevendajana mängu jällegi korralik enesehügieen, puhtad riided ning deodorant.