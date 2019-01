Teadlased loovad naistele pikatoimelist mugavat rasestumisvastast vahendit

Mikronõelte tehnika töötati välja valutuks vaktsineerimiseks ning oli mõeldud kasutamiseks kohtades, kus pole ligipääsu tervishoiuasutustele. Kuna nõelad lähevad naid naha pealmisesse kihti, siis ei ole nende kasutamine valus. Pikaaegne rasestumisvastane vahend on vajalik eriti paikades, kus naistel piiratud võimalused arstiabi saada. Uurijad töötavad ka plaastri kallal, mis võiks toimida ühe kasutusega kuus kuud, et veelgi meditsiinilise sekkumise vajadust vähendada.

Laborirottidel tehtud testid näitasid ainult näriliste vere hormonaalset taset ning ei kinnitanud, et ravim hoidis raseduse ära. Uuringu eesmärk oli näidata, et plaastriga on võimalik levonorgestreeli taset tõsta nii kõrgele, et see hoiab inimestel eostamise ära. Uurijad on disaininud ka eksperimentaalsed plaastrid inimestele, kuid neid pole veel testitud.