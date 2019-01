Gripp viib haiglasse tõbisena tööl käivaid täiskasvanuid

Grippi haigestumine on tõusutrendil ning amet hindab gripilevikut laialdaseks. Gripp levib kõikides vanuserühmades, enim on haigestunuid kuni viieaastaste laste hulgas. Eelmisel nädalal kinnitati laboratoorselt 207 A-gripiviiruse juhtu (nädal varem 261 A- ja kuus B-gripiviiruse juhtu).

A-gripiviiruse (A(H1N1)pdm09) iseärasuseks on tihti suhteliselt kerge kliiniline pilt: palavik on madalam kui 38 kraadi, vahel esinevad ainult mõned respiratoorsed sümptomid nagu köha või kurguvalu. Selliste sümptomitega inimesed ei pöördu haiguse korral alati arsti poole ning jätkavad tööl käimist. Nii võib juhtuda, et lõpuks arsti juurde jõudes on patsiendid juba raskes seisundis, vajades hospitaliseerimist või koguni intensiivravi.