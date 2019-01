Alzheimer on alistatud? Töötati välja ajurakkude hävimist takistav ühend

Alzheimer on dementsuse kõige levinum vorm. Praegused ravimid suudavad leevendada vaid osasid dementsuse sümptomeid ja selle progresseerumist ei suudeta takistada, vahendab Medical News Today .

USA teadlased uurisid hiljuti 3K3A-APC ühendit, mis on muudetud versioon C-valgust, mida leidub veres ja mis kaitseb ajurakke põletikulistest protsessidest tekkiva kahju eest. Aktiveeritud C-valk on võimas verevedeldaja – teadlased pärssisid aga seda omadust, säilitades rakke kaitsvad hüved.

Teadlased on katsetanud 3K3A-APC ühendit loommudelitel hulgiskleroosi, amütroofse lateraalse skleroosi ja ajukahjustuste puhul – tulemused on olnud julgustavad.

Ravim on praegu loomisel ja selle esmaotstarbeks on insuldi üle elanud inimeste ajuverejooksude ravimine. Ühend näib takistavat väga tõhusalt ajuverejookse ja sel on vähe kõrvalmõjusid ja terviseriske.