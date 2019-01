Naisel avastati kurku kinni jäänud tabletileht alles 17 päeva pärast

See avastati pärast viit visiiti haiglatesse. Tabletileht oli kinni söögitoru ülemises osas. Kui patsient järgmisel hommikul murega esmaabisse pöördus, siis kurtis ta ebamugavustunnet ja raskust neelamisel. Nimelt ei olnud naisel aimugi, et ta sellise asja on alla neelanud. Tõenäoliselt tegi ta seda unesegasena öösel.