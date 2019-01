Mida see tähendab, kui inimesed ütlevad, et sa oled liiga tundlik?

Samal ajal kui tundlikud inimesed oma emotsioone väga väljendada ei taha, siis ise tõmbavad nad inimesi ligi küll, sest nad näivad väga turvalise ja usaldusväärse vestluskaaslasena. Inimesed on valmis nendega jagama oma sügavaid emotsionaalseid tragöödiaid. Empaatiline energia tõmbab ligi isegi täiesti võõraid inimesi, sest nad tunnetavad, et selline inimene kuulab ära ja ei mõista hukka.

Tundliku inimesena pead õppima mõista, et sa koged mõnikord tundeid, mis tegelikult ei kuulu sulle. Sellisel juhul peaksid sa endalt küsima «On need minu omad?» Kui vastus on ei, siis puhasta ennast nendest mõtetest, lastes sellel kutsumata energial oma kehast lahkuda.