Pidurdamatu kaalutõus osutus hoopis 23-kiloseks kasvajaks

Operatsiooni ja taastumise käigus kaotas ta kokku 30 kilo, ning sai teada, et massiivne kasvaja oli tekkinud ravita jäänud endometrioosist, mil emaka limaskest paikneb kolletena hoopis organist väljaspool. Naine tunnistab, et vältis hoiatusmärke tervise halvenemisest, kuni arsti poole pöördumine oli vältimatu, ning loodab, et tema lugu innustab teisi naisi oma tervisele õigeaegselt tähelepanu pöörama.