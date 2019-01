Pole vahet, kas majapidamistöö või treening: liikumine säilitab eakatel parema ajutöö

Rushi ülikooli Alzheimeri tõve keskuse uuringus mõõdeti osalejate füüsilist aktiivsust kaks aastat enne nende surma ning uuriti nende annetatud ajukudet peale surma. Leiti, et aktiivsemal elustiilil on ajule kaitsev mõju ka siis, kui ajus on toimunud juba haiguslikud muutused, vahendab Medical Xpress.