Ema avaldab: kurgumandlite eemaldamine lasi lapsel lõpuks vabalt hingata

Kadri sai juba ammu aru, et tema lapse kurgumandlite ja hingamisega ei ole kõik korras. Iga kord, kui lapsel oli kurk haige, nägi ema, et tema mandlid on väga suured. Lisaks näitasid ka koolis ja perearsti juures läbiviidud tervisekontrollid, et lapsel on füsioloogiliselt suurenenud mandlid. Ema oli mures, kuid samas kinnitasid arstid perele, et mandlitega probleemi ei ole ja midagi tegema ei pea.

Ühel hetkel märkas Kadri, et laps ei saa öösel hästi hingata, norskas ning kohati tekkisid isegi hingamispausid. Ta pöördus lapsega uuesti LOR-arsti juurde, kus öeldi, et lapsel on probleem hambumusega. Lisaks diagnoositi lapsel uneapnoe, mis tähendab hapnikupuudust magamise ajal. Lahendusena soovitas LOR-arst tegeleda ortodontilise probleemiga ning ütles, et mandleid ega adenoide eemaldada ei ole vaja. Pere usaldas spetsialisti arvamust.

Hingamiseks vaid väike pilu

Umbes aasta tagasi muutusid lapse kurguhaigused väga tihedaks ning laps oli koguaeg väsinud. Ema teadis, et lapse tervisega on midagi korrast ära ning otsustas pöörduda erahaiglasse tervisekontrolli. Christinas Clinicu LOR-kirurg vaatas lapse kurku, tegi kohe vereanalüüsid ning diagnoosis oluliselt suurenenud ja põletikulised kurgumandlid, mis vajasid eemaldamist. Kurgus oli bakteriaalne põletik, mis kajastus ka vereanalüüsides. See oli selge signaal, et lapse mandlid olid väga haiged.

Kirurg imestas, et laps üldse hingata sai, sest mandlid olid nii suured, et õhu liikumiseks oli jäänud vaid väike pilu. Kiiremas korras olid vaja eemaldada nii adenoidid kui kurgumandlid, et terviseprobleemid ei süveneks.

Vereanalüüs andis koleda pildi

Kuna Kadrilgi olid kurguhaigused ning valged plekid kurgus sagenenud, käis ka tema tervisekontrollis. Välisel vaatlusel olid tal väikesed mandlid, kuid vereanalüüs andis väga koleda pildi – streptokoki vastase antikeha näit veres oli 2,5 korda normist kõrgem.

Edasi oli otsus kiire – vaja oli kohe tegutseda. Ema ja laps võtsid koos ette mandlite eemaldamise operatsiooni. Pärast operatsiooni sai Kadri maksimaalselt lapse juures olla – viibida ärkamispalatis, palatis tema kõrval magada. Naisele meeldis ka see, kuidas laps operatsioonisaalis vastu võeti, maha rahustati ja temaga suheldi. Personal teadis, et laps vajab teistsugust lähenemist kui täiskasvanu. Kui alustatakse läbimõeldud väikestest detailidest, siis need teevadki operatsiooni kergemaks.

Peidetud mure

Kadri paneb südamele, et kuigi kurku vaadates ei pruugi mandlid tunduda suured, ei tähenda see, et need haiged poleks. Tema puhul näiteks eemaldas LOR-kirurg operatsiooni käigus viimase aja ühed suuremad ja mädasemad mandlid. Mandlid ja kogu mädakolle oli kurgus peidus ning tõsine probleem selgus alles operatsiooni ajal.

Pärast operatsiooni muutus nii naise kui ka lapse elukvaliteet. Lapse jõudlus, energia, isegi õppimisvõime paranes märgatavalt, sest enam ei ole tal hapnikupuudust, põletikukollet ja pidevaid haiguseid nagu varem.