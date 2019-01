Soomes puhkes rinnaimplantaadipaanika

Helsingi Ülikooli haiglast (HUS) kinnitati äsja, et kaheksa tekstureeritud implantaatidega naist on saanud või saavad praegugi ravi BIA-ALCL kasvaja vastu, kirjutab Yle. BIA- ALCL (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma) on harvaesinev pahaloomuline kasvaja, mida on leitud rinnaimplantaadi ümber kasvavast kapsli seest. Tegu on suurerakulise lümfisüsteemi vähiga, mitte rinnavähiga.