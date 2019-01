Lätit laastab gripiepideemia, haigus on nõudnud juba kaks inimelu

Valdavalt on tegemist on A-tüüpi gripiviiruse alamtüübiga H1N1 ehk seagripiga, millega kaasneb väga kõrge, kuni 41-kraadine palavik ning tavapäraste vahenditega ei õnnestu seda alla saada, teatas Läti tervishoiu järelevalveamet.

Ametkonna teatel gripi intensiivsus käesoleva aasta teisel nädalal suurenes. Gripijuhtumeid on registreeritud kümnest monitooringu all olevast piirkonnast seitsmes, sealhulgas Valmieras, kus registreeriti 163,6 juhtumit 100 000 elaniku kohta. Tegemist on väga kõrge näitajaga.