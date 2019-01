ITK uus imetamistuba valmis parkimistrahvide raha eest

«Meie eesmärk on olla emadele igakülgselt toeks ning luua ka haigla ruumides tingimused, mis hõlbustaksid ja aitaksid kaasa igal moel rinnaga toitmise edendamisele,» ütles ITK naistekliiniku ämmaemandusjuht Vivian Arusaar.

Nii saavad sellest aastast kõik soovijad kuulata ITK perekoolis tasuta imetamise loenguid ning jätkuvalt pakub haigla kõigile imetavatele emadele imetamisnõustamise teenust. Ka imetamisruumi valmimine on oluline samm rinnaga toitmise edendamiseks.

«Seni olime olukorras, kus vastuvõtuaega ootavatele emadele tuli haigla pealt leida privaatne nurgake või ruum, kus nad enda beebit toita saaksid. Nüüd aga saavad emad beebidega muretult imetamistuba kasutada,» rõõmustas Arusaar.

Ema-lapse tuba rajati naistekliiniku 0-korrusele registratuuri kõrvale. Arusaar nentis, et just ruumipuudus on põhjus, miks pikka aega haiglas imetamistuba ei olnud. Nüüd leiti aga, et nii suure registratuuri järele pole enam vajadust, sest suur osa dokumentatsioonist on digitaliseeritud. Seega ehitati registratuur väiksemaks ja vabale pinnale rajati ema-lapse tuba.

«Nii kui imetamistoa siseviimistlus sai tehtud ja diivanid olid toas, lubasime emadel juba ruumi kasutada – on see ju meie naistekliinikus kaua oodatud ja hädavajalik ruum. Ja ehkki tuba ei olnud veel lõpuni sisustatud, oli ka esimeste kasutajate tagasiside väga soe ja positiivne,» rääkis Arusaar. Tänaseks on aga ka sisustustöödega lõpule jõutud ja ruum on ametlikult kõigile külastajatele avatud.

Imetamistuba sisustades peeti silma hubasust ja mugavust nii ema kui ka lapse jaoks. «Oleme tuppa paigutanud imetamiseks mugava diivani ja tugitooli, loonud võimalused mähkmete vahetamiseks ning mõelnud ka pere suurematele lastele, et nad oma väikese õe või venna imetamise ajal saaksid enda aega põnevalt sisustada,» kirjeldas Arusaar.

Imetamisruumi ehitamist rahastas AS Ühisteenused, kes ITK territooriumil parkimiskorralduse eest vastutab. «Seega läheb haigla territooriumil parkimiskorda eiranud parkijate trahviraha sel aastal laste ja emade heaks,» märkis Arusaar.

Koostöö Ühisteenustega on saanud heaks tavaks – varasemalt on parkimistrahvidest kogunenud raha abil soetatud ITK sünnitusmaja perepalatitesse uued vastsündinute voodid, õendus- ja hooldusabikliinikule lamatisevastased madratsid ning paigaldatud silmapolikliinikusse laste silmaarstide ootealale interaktiivne mängulaud.