5 tarbeeset, mida peetakse vähitekitajaks ja tegelikult seda pole

Plastpudelid

Aastatuhande alguses kerkis teemaks plastpudelite mürgisus. Rõhutati, et plastikpudeleid võib kasutada vaid korra, mitte rohkem, sest need sisaldavad potentsiaalselt väga ohtlikku kantserogeeni dietüülheksüüladipaat (DEHA ), vahendab Health24.

Ameerika Vähiassotsiatsioon väidab, et need väited põhinesid üliõpilaste teadustööl. Nende endi andmetel ei sisaldu aga DEHA-t plastikpudelite koostises. Kui seda seal ka leiduks, ei põhjuste see aga vähi tekke eelduseks olevaid rakumutatsioone.

Kui sa pole selles veendunud, kasuta klaaspudelit – see ongi keskkonnasõbralikum.

Plastikkarpide soojendamine mikrolaineahjus

Doktor Fujimoto saatis aastaid tagasi laiali kirja, hoiatades, et plastiku mikrolaineahjus soojendamine vabastab toksiine nagu DEHA ja dioksiin.

Plastikus sisalduvad ained võivad tõepoolest sattuda toidu sisse, aga mitte tervisele ohtlikus koguses. Samuti pole leitud, et plastikkarbid sisaldaksid mürgiseid dioksiine.

Igaks juhuks võiksid aga siiski tarvitada toidu hoiustamiseks ja soojendamiseks plastkarpe, millele on märgitud, et neid on ohutu kasutada mikrolaineahjus. Kui need pole selleks mõeldud, võib plastik sulada.

Rinnahoidjad

1995. aastal ilmunud raamatus «Dressed to Kill» väideti, et rindu pitsitavate rinnahoidjate kandmine suurendab piirkonnas vähi tekkimise tõenäosust, pärssides lümfivedeliku liikumist ja rindadesse kogunevad sedasi mürgid.

Rinnahoidjate ning vähi seost on uurinud vaid üks teadusuuring, milles leiti, et pole vahet, kas kannad seda või mitte – risk on mõlemal juhul ühesugune ja mõjustatud muudest teguritest.

Auto

On väidetud, et auto plastikpindadelt satub õhku ohtlikul hulgal benseeni, millest vabanemiseks soovitati enne konditsioneeri sisse lülitamist avada autoaknad.

Saksamaal teostatud uuringus teatati aga, et pargitud autodes olev õhk ei ole tervisele ohtlik. Ehkki analüüsi käigus tuvastati õhust mõningad vähkitekitavad kemikaalid, leiti neid samal hulgal ka ehitistes olevast õhust.

Kui muretsed aga endiselt benseeni pärast, hoia eemale sigaretisuitsust, mis on selle oluliselt suurem allikas.

Deodorant

Aastaid on olnud ringluses jutt, et kaenla all higi vältimiseks kasutatavad tooted on vähkitekitavad.

Sa ei pea tervise nimel aga deodorandist loobuma – vähiinstituudi sõnul on see lihtsalt müüt. Mitte ükski teaduslik allikas ei anna kinnitust, et higistamisvastased vahendid seostuksid vähki haigestumisega.

Mis siis aga enim vähki põhjustab?