Kolmeaastane laps korjas Soomes üles puugi... -20°C pakasega

Pere elab korteris ning Jemima Sarri eeldas, et ainuke variant, kuidas puuk lapse peale sai, on koera kaudu. Peres kasvab vaid 18 nädalat vana koerakutsikas, ent naine vaatas koera läbi ja rohkem puuke tal ei leidnud.

Helsingi Ülikooli viroloogiaprofessor Olli Vapalahti sõnas Iltalehtile, et puugi leidmine jaanuarikuise pakasega on tõepoolest erakordne. Samas sai ta nähtud pildi järgi kinnitada, et tegu oli päris kindlasti puugiga, tema sõnul emase täiskasvanud isendiga.

Professor märkis, et puuk vajab elamiseks pisut niisket ja pigem soojemat keskkonda, talvel kasvõi mõnd varjualust. Ta kinnitas, et välistes tingimustes ei saa talvel puuk kindlasti ellu jääda, ent on võimalik, et putukas talvitus siseruumides (puukuur, maamaja vms) ja kui koer sellisesse paika sattus, tõi ta puugi endaga koju. «See on üks väga huvitav juhtum,» nentis ta.