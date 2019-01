Maapiirkondades läheb lihtsamaks: perearstid said õiguse osutada radioloogiateenuseid

Küti sõnul aitab see pikalt oodatud muudatus perearstidel paremini inimesi ravida, kuna osa uuringuid saab kohapeal ära teha. «Just maal elavad patsiendid hoiavad aga kokku aega ja raha, kuna nad ei pea ühe röntgeniülesvõtte pärast suuremasse keskusesse sõitma.» Kütt loodab, et riigikogu otsus aitab lühendada ravijärjekordi ning tagada, et patsient oleks õigel ajal õiges kohas. «Kaks kolmandikku erakorralise meditsiini osakondade ja kitsama erialaspetsialistide patsientidest on täna need, kes võiksid saada head arstiabi kodulähedasest perearstikeskusest,» märkis ta.

Küti kinnitusel on täiesti alusetud hirmud, nagu võiks perearstide rolli laiendamine patsiente ohustada. «Kui on täidetud nõuded uuringu valikule, ruumile, aparatuurile, personali koolitusele ning toimub koostöö radioloogiga ja uuringud arhiveeritakse pildipangas, siis on tagatud nii kvaliteet kui ohutus. Arstil on suur vastutus patsiendi ees ja esimene reegel on mitte kahjustada patsienti,» selgitas Kütt. Tema sõnul ei saa ega tohigi olla vahet, kas röntgenikabinet asub Tartus või suuremas maa-asulas, sest nõuded on kõigile samad. Samas ei teki ühelegi perearstile kohustust tegeleda radioloogiliste uuringutega.