Magusalt lõhnav uriin annab märku sellest levinud tõvest

Üks magusalõhnalise uriini põhjuseid on diagnoosimata diabeet, mille puhul võib veresuhkru tase olla suisa ohtlikult kõrge. Organism üritab liigset glükoosi uriiniga väljutada ning see annab ka uriinile magusama lõhna. Sellises seisundis inimene võib kogeda veel seletamatut väsimust, pidevat janu, isumuutusi ning kummalist kaalulangust.

Teine diabeediga seotud seisund, mille üheks sümptomiks võib olla magusalt lõhnav uriin, on diabeetiline ketoatsidoos. Tegu on potentsiaalselt eluohtliku tüsistusega jällegi ravimata diabeedi puhul, mil keha ei tooda ega saa piisavalt insuliini ning veres kuhjuvad ketokehad. See ohustab rohkem I tüüpi diabeediga inimesi, kuid võib tekkida ka II tüüpi diabeetikutel. Sümptomitena võivad esineda veel magusalõhnaline hingeõhk, kurnatus, meeltesegadus ning krambid.