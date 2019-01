Postimehe eksperiment: kui D-vitamiini iga päev ei võta, siis ka normaalset taset ei näe

Postimehe eksperimendis ilmnes, et ühel inimesel ei langenud nelja kuu jooksul vitamiinitase oluliselt alla normi (≥75 nmol/L), kuigi ta ei tarbinud üldse D-vitamiini lisaks. Samas neil, kel oli juba varem madal tase ning vahel ununes igapäevast vitamiini võtta, oli see ka kohe tulemuses näha. Seega võib rõhutada, et parima tulemuse annab igapäevane korrapärane D-vitamiini manustamine.