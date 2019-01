Hiina kloonib unehäirete uurimiseks geneetiliselt muundatud ahve

Hiina riikliku uudistekanali Xinhua andmetel oli see esimese kord, kui biomeditsiinilised uuringud tegid geenitöötlusega ahvist mitu klooni.

Doonoriks valiti geneetiliselt muundatud ahv, kellel oli kõige suurem kalduvus antud tervisehäda avaldumisele. Valitud ahvi fibroblaste kasutati, et kloonida viis ahvi.

Kloonid sillutavad teed, et uurida lähemalt selle probleemi kohta, mis põhjustab inimestel väga tihti muresid vaimse tervisega.

Kloonitud ahvid näitavad juba märke «negatiivsest käitumisest,» mis tähendab seda, et neil on unehäired, ärevus ja skisofreeniahaigetele omane käitumine.

Xinhua andmetel on programm olnud eetikakomitee järelvalve all ning on kooskõlas rahvusvaheliste loomkatsete eetikanormidega.