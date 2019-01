Need toidud aitavad võidelda vähiga

Ameeriklased on harjunud järeltulevatele põlvedele ütlema, et õun päevas hoiab arsti eemal. Selles on tõetera. Õuntes sisalduvad polüfenoolid on taimsed ühendid, mis võivad ennetada põletikke ja südame-veresoonkonna haigusi. Osad teadlased kalduvad arvama, et neil on ka vähki ennetavad ja kasvajarakke hävitavad omadused.