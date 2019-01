Granaatõun pidurdab vananemist ja tugevdab immuunsüsteemi

Granaatõun on väga rikas mitmesuguste vitamiinide ja mineraalainete poolest ning seda peetakse kõige enam fütotoitaineid sisaldavaks puuviljaks. Granaatõunas sisalduvad flavonoidid ja polüfenoolid on tugevad antioksüdandid, mis kaitsevad südamehaiguste ja vähi eest. Klaasitäis granaatõunamahla sisaldab kuni kolm korda rohkem aktiivseid antioksüdante kui punane vein, roheline tee, mustikad või jõhvikad.

Üks granaatõun katab 40 protsenti inimese päevasest A-, E- ja C-vitamiini vajadusest. Mahlast on leitud 15 aminohapet, millest kuus on asendamatud. Lisaks ergutab granaatõun laiska seedimist ja aitab organismist välja viia jääkaineid. Granaatõunamahlal on antiseptiline ja põletikku leevendav toime. Mahlast on abi ka võitluses külmetushaiguste vastu.