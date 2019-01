Kahe minuti trikk, millega ennetada rasvase toidu õgimist

Kuldsed friikartulid, suur juustukattega pitsa, krõbekana, ahvatlev hamburger... kõik me teame, et tegu on patutoitudega, kuid ometi piisab pelgalt nuusutamisest, et isu nende järele kasvaks. Just lõhn aga ongi probleem ja ühtlasi lahendus, kirjutab news.com.au. Nimelt kui naudid ahvatlevat lõhna kahe minuti jooksul, kuid keeldud söömast, on ka tõenäoline, et jätadki selle ampsu vahele ning säästad end sellega lisakaloritest. Ainuüksi lõhn peaks isu täiesti rahuldama.

Sellele järeldusele tuli Florida Ülikooli teadlasterühm, kelle uurimus avaldati ajakirjas Journal of Marketing Research. Tõsiasi on see, et kiire lõhnatundmine valmistab aju ette maitseks. Kui lõhn on õhus pikemat aega, siis rahuldub isu sama hästi kui hästi lõhnavat toitu süües. Teadlased viitasid uuringus sellele, et tegelikult vajame aju naudingukeskuse käivitamiseks ja aju premeerimiseks ainult kokkupuudet aroomiga – hästi lõhnavat toitu ei ole selleks tingimata vaja süüagi.

«Ümbritsev lõhn võib olla võimas tööriist ahvatlevatest toitudest hoidumiseks. Sellised väiksed stiimulid nagu lõhn võivad nii laste kui ka täiskasvanute toiduvalikute mõjutamisel olla efektiivsemadki kui karmid reeglid,» nentis uuringu autor, professor Dipayan Biswas. Ja seda ainult seepärast, et aju ei tee vahet, kas meelierutav kogemus tuleb lõhnast või maitsest. Teadlased usuvad, et selle avastuse abil on võimalik inimesi suunata hoopis tervislikku toitu eelistama.

Nimelt viidi peidetud lõhnapihusteid kasutades läbi hulk teste koolisööklates ja toidupoodides. Osa pihusteid väljastas tervisliku toidu (maasikad, õunad) aroome, osa aga küpsise- või pitsalõhna. Neil, kes nuusutasid küpsise- või pitsalõhna 30 sekundi vältel, tekkis suur isu ning vajadus neid toite saada. Need, kes tundsid sama lõhna vähemalt kaks minutit, valisid aga suurema tõenäosusega kandikule rohkem õunu ja maasikaid.