OTSE: kas liider või mahajääja? Eesti tervishoid ja rinnavähiravi võrdluses Euroopaga

Tänane tervishoiusüsteem ei vasta tuleviku vajadustele Eestis ega paljudes Euroopa riikides. Selleks, et tervishoiusüsteemid oleksid elujõulised ja et saaksime hakkama ka aastate pärast, on vaja muudatusi. Mis on aga suurimad vajakajäämised ja kellelt võtta eeskuju?