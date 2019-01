Teraapia-alligaator ravib vana mehe depressiooni

65aastane Joie Henney registreeris 1,5 meetrit pika alligaatori teraapialoomana, täpsemini emotsionaalset tuge pakkuva alligaatorina, kirjutab Huffington Post . Ta sai selleks loa oma arstilt, kui oli keeldunud depressiooni vastu antidepressante võtmast. Joie leidis end raske hingelise koorma all murdumas, kui pidi lühikese aja jooksul matma mitmed oma sõbrad.

Wally päästeti Orlandost ja Joie võttis ta oma tiiva alla. Alguses mõtles ta Wally eest lihtsalt hoolt kanda, aga peatselt selgus, et alligaator oli tema jaoks midagi palju enamat – loomake aitas tal end paremini tunda.

Mees tõdeb, et alligaator on ohtlik loom ning võib ta käest tüki välja hammustada ja inimesed ei peaks pidama neid lemmikloomadena, aga lisab, et pole teravahambulist emotsionaalse toe pakkujat kunagi kartnud.