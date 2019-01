4 ohumärki, et sind kimbutab infarktirisk

Kardioloog James Parki kinnitusel esineb enamikel patsientidel enne infarkti saamist sümptome, mida küll tihti ignoreeritakse või peetakse muu tervisehäda süüks, vahendab Men’s Health.

Portaal toob välja neli ohumärki, mille esinedes peaksid südame-veresoonkonna tervisele tähelepanu pöörama ning arstliku kontrolli läbima, juhul kui sa seda lähiminevikus teinud pole.

Füüsiline kurnatus. Kui igapäevatoimingud tunduvad ületamatult rasked ning väsid neid tehes tohutult, on aeg arsti jutule minna. Tohutu füüsiline väsimus võib olla märk südamevatsakeste nõrkusest, mis hakkab häirima südame verevarustust. See omakorda võib lõpuks tipneda infarktiga.

Erektsioonihäired. Erektsioon toimub verevoolu suurenemisel peenisesse. Kui veresooned on kahjustunud, häirub ka verevool ning erektsiooni saavutamine on märksa vaevalisem. Kui aga veresoonkond alakehas on juba kahjustunud, siis on tõenäoline, et see on nii ka südame lähistel. See on ka üks peamisi erektsioonihäire põhjuseid.

Krambid jalgades või puusas. Krambid või põletav-kipitav tunne säärtes, mis liigub üles reitesse ja puusadesse, võib olla märk perifeersete arterite haigusest. Selle puhul toimub nende arterite ahenemine, mis varustavad verega jäsemeid, kõhtu ja pead. Jalakrambid võivadki tekkida siis, kui jalgade verevarustus on häiritud. Kardioloogide hinnangul ei saa siis inimesed ilma sümptomite esinemiseta tavalisi vahemaid kõndida või peavad vahepeal pause tegema. See tähendab ühtlasi, et häiritud on ka südame verevarustus ning see tõstab juba infarktiriski.