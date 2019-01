Pakane võib talvel allergilise noore naise hauda viia

Max peab kandma maski kõikjal kuhu läheb – väike langus temperatuuris võib põhjustada surmava kehalise reaktsiooni, vahendab MSN . Max põeb madala temperatuuri poolt esile kutsutavat urtikaariat ehk nõgestõbe, mis raskematel juhtudel toob kaasa anafülaktilise šoki, mil kudedesse ei suunata enam verd. See võib lõppeda surmaga, rääkimata hapnikuvaeguse tõttu tekkinud väiksematest kahjustustest.

Esimest korda andis tõbi endast märku 2009. aastal. «Istusin rohul ja äkki tekkis mu jalgadele tohutu lööve. Võttis nädalaid, enne kui sai selgeks, millega on tegu,» meenutab Max. Iga kord, kui tal hakkas külm, tekkis ihul sügelus. Lõpuks, doktor Googli abil, jooksid niidid kokku. Arst kinnitas, et tegu on tõepoolest urtikaariaga.