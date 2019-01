Eksperdid selgitavad: kas C-vitamiin tõesti kaitseb haigestumise eest?

Pikka aega on vaieldud selle üle, kas C-vitamiin aitab külmetuse korral või mitte. Toitumisnõustaja Teele Teder soovitab haigestumisel tarbida C-vitamiini koos tsingiga. «Mitmed uuringud on näidanud, et C-vitamiini tarbimine külmetushaiguste esinemissagedust ei mõjuta, kuigi aitab mõningal määral vähendada haiguse kestvust ja tõsidust. Samas on leitud, et C-vitamiini toime koos tsingiga on hoopis tõhusam - 1 g (1000mg) C-vitamiini ja 30 mg tsinki päevas leevendab hingamisteede infektsioonide sümptome ning lühendab haiguse kestvust märgatavalt,» selgitas ta.