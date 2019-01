Saledus sõltub geenidest samamoodi nagu ülekaalulisuski

Hiljutisest uuringust selgub, et mitmed tükid DNA-st on seotud väiksema kehakaaluga, mis omakorda viitab sellele, et saledus on geneetiliselt määratud. Tulemused viitavad ka sellele, et saledus võib olla pärilik, vahendab Merit Maarits R2 teadus- ja tehnikauudistes ja ERR Novaator .

Kuivõrd seose geenide ja rasvumise vahel on teadlased juba tuvastanud, siis tahtsid Sadaf Farooqi ja tema kolleegid Cambridge'i ülikoolist teada, kas meie DNA-sse on kodeeritud ka saledus. Meeskond leidis, et mõned geneetilised markerid on saledatel inimestel märgatavalt sagedasemad. Kokkuvõttes moodustab geneetika umbes 28 protsenti tõenäosusest, kas inimene on sale või mitte, mis on võrreldav geneetilise seose tugevusega rasvumise puhul.