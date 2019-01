Perearst: dr Google'i põlvkond vaevleb terviseärevuse käes

«Mina nimetan seda terviseärevuseks, aga sobib ka haigusärevus. Elame ajal, mil esimene nõuandja on sageli dr Google ning puudub varasemalt tüüpiline perekooslus, kus mitu põlvkonda elasid samas majas ning vanemate inimeste elukogemus ja -tarkus anti edasi noorematele pereliikmetele. Ärevus tekib, kui ei tea, kuidas keha toimib ning millised on sagedamini esinevad haigused ja kuidas enesele esmaabi anda esimeste sümptomite (valu, kurguvalu, nohu, palavik jm) tekkides. Inimese keha on looduse poolt loodud targasti - meil on oluline võime eneseparanemiseks, ainult et see võtab pisut aega,» selgitas Martinson.