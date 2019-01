8 toitu, mida keeldub söömast toidumürgituse ekspert

Marler on töötanud aastakümneid juristina toidumürgituste juhtumite kallal ja teinud oma menüüs kärpe ohuallikate näol, vahendab MSN .

Toores jahu ei näi olevat midagi ohtlikku, aga see võib sisaldada baktereid.

Aastatel 2015-2016 nakatusid vähemalt 63 inimest terviseprobleeme tekitava E. coli bakteriga. Enamik selle harudest on ohutud, aga mõned põhjustavad toidumürgitust, kuseteede põletikku, isegi kopsupõletikku ja verist kõhulahtisust. E. coliga võib nakatuda isegi siis, kui jätad pärast jahu katsumist käed pesemata – lõpuks võib see ikkagi sattuda suule.

Marler`i sõnul on ta näinud viimase viie aasta jooksul rohkem koorikloomade söömise tõttu tekkinud haigusjuhte kui eelneva kahe kümnendi jooksul kokku. Põhjus – merevesi on muutunud soojemaks, andes alust bakterite vohamisele - need satuvad austritest lõpuks inimorganismi.