Idamaiste teraapiatega terviklikkuse poole

«Stressist tulenevad haigused ei pruugi kehas kohe füüsiliseks haiguseks muutuda,» teab Confido keskuse jaapani terapeut-massöör Merike Villard. «Samas võib inimene tunnetada, kui keha ei tööta enam nii tõhusalt ja efektiivselt. Ravimitega saame leevendada sümptomeid, aga idamaised teraapiad aitavad eemaldada energiablokeeringud, hoides eluenergia liikumas ja toetades keha isetervendamise võimet. Idamaiste teraapiate meetoditeks on taimeravi, akupunktuur, toitumisteraapia, keha ja meele harjutused (jooga, shiki, shindo, tai chi jne) ning massaaž.»

Jaapani teraapiad lõõgastavad keha ja ennetavad haigusi

«Sageli ei ole valutav koht kehas valu tegelikuks põhjuseks ja algallikaks,» jätkab Confido keskuse Yumeiho® terapeut Janika Vaikjärv. «Meil puudub igapäevane distsipliin oma igapäevaste tegevuste osas ja tahtejõud seda muuta. Mis on inimese esimene tegevus hommikul ärgates? Paljud meist ise end veidi masseerivad või võimlevad? Kas külma vee all veidi end karastada on hommikune rituaal? Mis on esimene toit; mis kell ja mida me sööme? Kas me joome hommikul klaasi toasooja vett? Küsisin kord koolitusel osalejatelt, mis on teie esimene tegevus pärast ärkamist? 75% vastas, et vaatab e-maile või telefoni…»

Merike Villardi sõnul toob igapäevaelu vaimne ja füüsiline stress kaasa nii keha kui meele jäikuse, mille tagajärjel moondub inimese kehas nii energeetiline kui ka füüsiline tasakaal. Tekivad meeleoluhäired ja ebamugavustunded või vaevused kehas. Stress sihib sageli südant ja veresoonkonda, immuun- ja närvisüsteemi. «Stressist tingitud haigused nagu ärritunud soole sündroom, lööve nahal, astma, selja- ja peavalud on vaid mõned paljudest seisunditest, millega keha annab märku vajadusest ümberhäälestumiseks.»

Vajades tuge tervenemisel saavutab inimene idamaiste teraapiate toel parema tasakaalu nii vaimselt kui füüsiliselt. Samas aitavad need meetodid haigusi ennetada, sest idamaine lähenemine tervisele on oma olemuselt ennetuslik. Hommikumaa inimestele on erinevad idamaised teraapiameetodid olnud tervise nurgakiviks juba üle 2000 aasta. Idamaised teraapiad lõõgastavad, tekitades füüsilise, mentaalse ja emotsionaalse heaolu. «Seetõttu on jaapani teraapiaid (Shiki ja Shindo) teretulnud kogema needki, kel otseseid vaevusi ja kaebusi ei ole,» märgib Villard. «Idamaised teraapiad aitavad ennetada stressi, väsimust ja haigusi, on looduslikud ja ilma kõrvaltoimeteta, lähtuvad keha ja meele tasakaalust ning ravivad erinevaid tervisehäireid vaimsest kuni füüsiliseni, kuna tegelevad keha üldise seisundiga. Seeläbi jääb väiksemaks ka tõenäosus, et inimene haigestub külmetushaigustesse või viirushaigustesse. Idamaiste teraapiatega saab kaotada või leevendada valu, taastada lihaste ja liigeste funktsioneerimist jne. Näiteks regulaarsed venitusharjutused ja massaaž toetavad qi-energia ja vereringlust, mis aitavad keha ja vaimu stressiolukorrast välja tuua.»

Jaapani vanadel traditsioonidel põhinev Shindo