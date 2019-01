Mitu päeva seisnud pasta sai tudengile saatuslikuks

Nooruke poiss jäi pärast tomatikastmega spagettide söömist raskesti haigeks, kirjutab news.com.au. Ta üritas magada, et enesetunne paremaks läheks, ent kahjuks leidsid vanemad ta järgmisel hommikul voodist surnuna. Hilisem lahkamine näitas, et surma oli põhjustanud toidumürgitust tekitav bakter bacillus cereus. Tegu on bakteriga, mis toodab toksiine, põhjustab kõhulahtisust ning oksendamist.

Poisil esinesid mõlemad sümptomid, kuid ta ravis end nagu tavaliselt toidumürgituse puhul – jõi palju vedelikku, kuid ei võtnud ravimeid. Paraku põhjustasid bakteri toodetud toksiinid tal raske maksakahjustuse, mille tõttu ta unepealt suri. Surnukeha avastasid umbes 11 tundi hiljem vanemad, kes tundsid muret, miks poeg kooli ei lähe.

Laboris analüüsiti nii poisi söödud pastakastet kui ka spagette ning selgus, et bacillus cereus bakteriga oli saastunud viimane. Patsiendi juhtumi kirjeldus avalikustati meditsiiniajakirjas US Journal of Clinical Mikrobiology ning sellest tegi oma Youtube’i kanalis ülevaate ka dr Bernard, kes käsitlebki videotes kummalisi meditsiinijuhtumeid. Bernard selgitas videos, et tegu pole tüüpilise toidumürgituse juhtumiga, eriti seepärast, et patsient oli terve noormees.