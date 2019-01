Isegi pisut parem võhm ennetab südamehaiguste riski

Hiljuti ajakirjas European Heart Journal avaldatud pikaajaline Norra uuring leidis, et mida suurem on inimese füüsiline aktiivsus, seda väiksem on tema risk haigestuda südameinfarkti ja angiini, vahendab NewsMax Health .

Uuringus kasutati füüsilise vormi kalkulaatorit, mis mõõdab keha võimet treeningu ajal hapnikku edasi kanda ja kasutada. Leiti, et iga 3,5 füüsilise vormi punktiga, vähenes risk südamehaiguste ja angiini tekkeks 15 protsenti. Tulemused viitavad sellele, et isegi väike muutus südame- ja veresoonkonna vormis võib südame tervisele kasulik olla. Uuringu autor Jon Magne Letnes lisas, et mõni kuud regulaarset treeningut, mis võtab vähemalt hingeldama, on toimiv meetod südamehaiguste ennetamiseks.