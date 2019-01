Kogemusnõustaja Kaja Heinsalu: mul oli lõpuks unistus olla kogu aeg purjus 

Võimetus joomist lõpetada

Heinsalugi arvas, et sõltuvus on mööduv nähtus, ja ühel nädalavahetusel otsustas mitte juua – tegelikult aga möödusid veiniga kõik kolm päeva. «Mul ei ole kunagi olnud oskust mõõdukalt juua. Oli kaks varianti: kas olen täiesti kaine või läks asi käest ära. Arvasin, et seda oskust tuleb treenida, aga seda ei juhtunud kunagi,» tunnistas ta. Noorele naisele sai selgeks, et alkohol on temast tugevam ja tal tuleb abi otsida.

«Sattusin tugigruppi, kus olid minust poole vanemad inimesed. Samastumist ma nende lugudega ei tundnud, aga küll sai selgeks, kuhu olen niimoodi jätkates teel,» rääkis Heinsalu.

Sõltuvuse märgiks on see, kui elu keerleb väga selgelt alkoholi ümber. FOTO: Tino Neitz/Panthermedia

Alkoholismi sümptomid, mis esimesel koosolekul ette loeti, olid kõik tuttavad: võimetus lõpetada joomine ühe pitsi järel, joomine valel ajal ehk kui teatakse, et tegelikult ei peaks jooma. «Tundsin ennast seal nii väga ära,» sõnas ta.

Kuna selle metoodika põhimõte oli olla kaine päev korraga, oli see Heinsalu sõnul väga lihtne. «Ühest küljest mulle meeldis kaine olla, teisalt olid mõtetes joomasööstud, mil tundsin väga tugevalt, et vajan alkoholi. Need andsid kinnitust, et asi on väga tõsine.»

Heinsalu jätkas uut eluviisi päev korraga, päevadest said nädalad ja kuud. Kaine elu hakkas alkoholiga elu üles kaaluma, eriti arvestades seda, et joomise lõpus oli jäänud naine üsna üksi.

Tugi viimasel minutil

Abi tullakse aga nüüd sõltuvuskliinikut pidava Heinsalu sõnul otsima viimases hädas. Sageli toob alkoholi küüsi langenud inimese kliinikusse pereliige või esitatakse sõltlasest kaasale ultimaatum saada kaineks või lõpetada kooselu. Kuna sõltuvuses olek on vastuolus inimese tahtega, muudab see elu segaduseks, kust välja tulla on väga raske.

«Arvatakse, et alkohoolikut saab aidata ainult siis, kui ta seda ise tahab. Alkohoolik tahab aga hoopis juua,» lausus Heinsalu. Täiesti vale on temalt kohe motivatsiooni oodata – see peab tekkima ravi jooksul.

Heinsalu kasutab oma kliinikus 12 sammu metoodikat, mis võeti kasutusele Ameerika Ühendriikides. Seal on ühendatud tervenenud sõltlaste kogemus ja psühhiaatriapraktika. «Aitame inimesel luua tugivõrgustikku. See pole lihtsalt programm, mis saab läbi, vaid pigem uus eluviis, millele inimene toetub, et toime tulla sõltuvusega ja elada tervena.»

Nõustaja sõnul toovad paranenud sõltlased tervenemise juures esile tugigrupi tähtsuse. «Programm ei tähenda ainult isikliku loo läbimist, vaid seda tehakse koos sarnaste inimestega. Ka mina vabanesin sõltuvusest tänu grupile,» ütles Heinsalu.

Heinsalu sõnul võiks väheneda ravimiusk alkoholisõltuvusest tervenemisel; ta usub, et joomise lõpetanu vajab eelkõige psühholoogilist tuge.

«Võõrutusest läbi käimine ja hambad risti kuu aega kaine olemine ei ole tervenemine. Väga visad on kaduma müüdid, et alkoholisõltuvusele on imerohi ja platseeboefektil baseeruvad ravimid võivad aidata. Arvatakse, et teen süsti ja saan kiiresti korda,» rääkis ta.

Kes on joonud aastaid, sel on tihti kogu elu koost lagunenud ja sellegagi tuleb tegeleda. «Võib küll võtta ravimit, mis ajab juues südame pahaks, aga kui seejärel on inimene depressioonis, segaduses ja lisaks on tal paha olla, ei saa see olla pikaajaline lahendus,» leidis nõustaja.