Kümme pohmellimüüti, mille uskumine sulle kasuks ei tule

1. Pohmelli põhjustab vedelikukaotus

Vedelikukaotus on üks pohmelli põhjustaja, kuid mitte ainult. Tõepoolest, ühe alkoholiühikuga koos väljub kehast peale joodud koguse lisaks 100 ml vedelikku. Näiteks juues viis õlut kaotab organism liigselt juba liitri vedelikku. Kuid kas liitri vee joomine päästab pohmellist? Tõenäoliselt mitte. Vedelikukaotuse ja pohmelli kattuvateks sümptomiteks on janu, nõrkus ja peavalu. On sul olnud pohmelli, mille puhul ei suuda süüa ning veedad päeva WC-s oksendades? Päevavalgus on tapvalt ere ja ladusate lausete moodustamine näib võimatu? Need sümptomid ei ole kuidagi seotud vedelikukaotusega, vaid alkoholi toksilise mõjuga.

2. Kohv või külm dušš leevendab pohmelli

Läksid eelmisel õhtul napsuga liiale. Paned hommikul kohvi tulele ja hüppad külma duši alt läbi, et ennast virgutada. Mõlemad võivad veidikeseks ergutada, kuid pohmelli need ei ravi. Tegelikult võib kohv selle hullemaks teha, kuna viib omakorda vedelikku organismist välja. Vaheta kohv vee vastu – seda eriti juhul, kui oled oksendanud ja seetõttu veel enam vedelikku kaotanud.

3. «Pealevõtmine» aitab

Arvatakse, et hommikune peaparandus leevendab pohmelli. Tegelikult ei vasta see tõele. Pohmell hakkab tekkima ajal, kui alkoholitase veres langeb ning tugevamad sümptomid saabuvad siis, kui alkoholi tase veres on nullini jõudnud. Alkoholi peale rüübates lükkad pohmelli lihtsalt edasi. Mingil ajal tuleb tahes-tahtmata kaineks saada. Joo parem vett või spordijooki, et taastada kaotatud vedeliku, elektrolüütide ja vitamiinide tase.

Hommikune pealejoomine on sageli tõsiseks ohumärgiks, et sul võib olla probleeme alkoholi liigtarvitamisega. See on üheks alkoholisõltuvuse tunnuseks.

4. Peo lõpus söömine teeb pohmelli kergemaks

Tore oleks, kui ohjeldamatule joomisele saaks peale süüa burgeri ja hunniku friikaid ning järgmine hommik oleks muretu. Paraku see nii ei toimi. Toit võib aidata pohmelli ennetada, kuid sööma peab enne jooma hakkamist. Parimaks valikuks on rasvased toidud, mis imenduvad aeglaselt. Kui jood täis kõhu peale, jõuab alkohol vereringesse aeglasemalt ja pohmell on veidi kergem.

5. Pohmakas tekib ainult peale kõva joomingut

Purjutamine ehk binge drinking, mis tähendab suurte koguste joomist eesmärgiga purju jääda, garanteerib pohmelli. Samas ei ole vaja pohmelli saamiseks alati purju juua, mõnel inimesel piisab isegi ühest joogist. Pohmelli tekkimine sõltub muuhulgas kehamassist ja soost. Näiteks tekib pohmell kergemini ka neil, kes kannatavad migreeni all või võtavad ravimeid, mis mõjutavad maksa ensüüme.

6. Õlu ja vein on parem kui kange alkohol

Mõned inimesed vannuvad, et õllest ja veinist ei teki nii hullu pohmelli kui kangetest jookidest. Tegelikult jääd purju ja saad pohmelli ükskõik millisest alkohoolsest joogist, sest kõik sisaldavad etanooli. Pole ka oluline, mis järjekorras neid jood.

Lisaks tasub meeles pidada, et: