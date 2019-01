Kõhugrippi põdenu võib nakkusohtlik olla veel isegi paar nädalat

Kui olete paar päeva kestva kõhugripi läbi põdenud, tasub teada, et olete nakkusohtlik veel nädal kuni isegi paar, kirjutab ERR Novaator . Seetõttu tasub pärast põdemist tööle minekuga paar päeva oodata, vastasel juhul on oht nakatada ka kolleege.

Mida aga teha, kui juba oled haigeks jäänud? «See, mis peab välja saama, see peab välja saama,» nentis perearst Le Vallikivi ja lisas, et kindlasti ei tohiks võtta preparaate, mis seedimist pidurdavad. Söetabletti võib võtta, aga kõige olulisem on tagada kehas piisav vedelike ja mineraalainete tasakaal.