Hakka püsiannetajaks: kohvitopsile kuluv summa kuus katab ühe lapse teraapiaseansi kulud

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein ilmestab, et aasta jooksul igakuiselt keskmiselt ühele kohvitopsile kuluva summa annetamine katab ühe lapse ühe teraapiaseansi kulud. «Kui annetada mitmele kohvile kuluva summa või kutsuda püsiannetama ka lähedasi ja sõpru, katab aasta jooksul kogunev toetussumma juba terves kuus ravitoidule, abivahendi rendile, järjepidevatele teraapiatele või mõnele teisele toetusvajadusele kuluva summa, mida fond aitab raskelt haiget last kasvatavatel peredel igakuiselt katta.»

Lastefondi püsiannetajad on inimesed, kes on toetanud fondi kaudu abivajajaid vähemalt kuuel korral aastas. Keskmine püsiannetaja annetab kümme korda aastas kümneeurose summa. 70 protsenti püsiannetajatest on naissoost ning ligi pool püsiannetajatest kuuluvad 30-39aastaste vanusegruppi.