Haige mees peab jooma 20 liitrit vett päevas, et mitte ära surra

Marc teeb lahti garaaži, mis on täis veekanistreid – kokku 500 liitrit. «Teistele võib see tunduda suur hulk, aga mulle on see ainult ühe kuu varu,» räägib ta saates «Body Bizarre». Marc`i kimbutab pidev janu ja ta peab vett kulistama vähemalt 20 liitrit päevas – lihtsalt selleks, et püsida elus.

Pärast pooleteise tunni möödumist ilma veeta tekib tal ekstreemne janu, huuled kuivavad ja tunne kehas muutub mehe sõnul väga intensiivseks. Seejärel tekib kõrge palavik, pea hakkab ringi käima ja mälu veab teda alt. Ekstreemsetel juhtudel ei tea Marc, kes või kus on. Pidevad dehüdratsiooni episoodid võivad kaasa tuua ajukahjustuse, ning kui ta jääbki segadusseisundi tõttu pikemaks veeta, siis surma.

Marc`i ema muutus aastakümneid tagasi murelikuks, et tema poja janu ei saa kunagi kustutatud ja ta urineerib pidevalt. Testide käigus selgus, et Marc sündis geneetilise, ravimatu ja elu ohtu seadva seisundiga – nefrogeenne diabeet tuleneb ebaefektiivselt töötavatest neerudest, mis ei reageeri veepeetust reguleerivale hormoonile. Marc`i keha ei säilita seega vett ja kudede vedelikuga varustamiseks peab ta seda järjepanu tarbima.

Tagamaks, et ta on piisavalt vett joonud, on pühendunud ettevõtmine. Tualetis käib ta samuti iga pooleteise tunni tagant, ka öösel.

Eksperimentaalse ravi korras proovib Marc kasutada diureetikume, mis vähendavad kehas soolataset – see võib tähendada aga, et kehal ei tekigi vajadust suures koguses vedelikku ja jääkaineid uriini kaudu eemaldada. Seni on olnud tulemused head - vedelik püsib kehas juba veidi kauem.