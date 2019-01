Õppejõud avaldab väikelapse palaviku mõõtmisel tehtavad vead

Kuna palavik on organismi kaitsereaktsioon ning kõrge temperatuur aeglustab bakterite ja viiruste paljunemist, siis ei soovitata alla 38,5-kraadist palavikku alandada, rääkis õppejõud Ljudmila Linnik Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli perepäeval. Lisaks kehatemperatuurile tuleb nii haige lapse kui ka täiskasvanu puhul jälgida siiski ka üldseisundit ja vajadusel pidada nõu arstiga.

Linnik nentis, et väikelaste palavik, eriti kõrge palavik, muudab vanemaid arusaadavalt murelikuks. Kraadides on aga täpse tulemuse saamiseks oluline arvestada, millega ja kuidas temperatuuri mõõdetakse.

«Kõige sagedamini mõõdetakse kehatemperatuuri kaenla alt. Siis tuleb jälgida, et kraadiklaas ei oleks pandud kaenlaauku nii, et riided jäävad keha ja kraadiklaasi vahele. Samuti tuleb vaadata, et termomeeter kaenla all ei liiguks, sest liigutamisel hakkavad digitaalsed kraadid tihti kohe piiksuma ega näita õiget tulemust,» kirjeldas Linnik.

Pärast kraadimist soovitab ta panna digitaalne termomeeter paariks minutiks «jahtuma», enne kui seda uuesti kasutada. Klaasist termomeetrid on aeglasemad, kuid need ei ole liigutamisele nii tundlikud kui digitaalsed. Kindlasti ei tohi klaasist kraadiklaasi kasutada temperatuuri mõõtmiseks suust, sest see võib katki minna.

Beebidel saab mõõta temperatuuri päraku kaudu, selleks on soovitatav termomeetri otsale panna libestusainet. Lisaks tuleb arvestada, et pärakust mõõtes on kehatemperatuur 0,5 kraadi kõrgem kui kaenla alt mõõdetuna. Seega kui kraadiklaas näitab 37,5 kraadi, siis tegelikult on kehatemperatuur madalam ehk 37 kraadi.