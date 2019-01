Selle aine puudus põhjustab kõrget vererõhku ja isegi hüpertooniat

Viimastel aastatel on meditsiiniuuringutes täheldatud, et tsingi vähene tase veres toob kaasa kõrge vererõhu, vahendab Medical News Today. Kroonilise neeruhaiguse või II tüübi diabeedi puhul on tavaline, et käsikäes käivad nii tsingipuudus kui ka kõrge vererõhk.