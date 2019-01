Lastefondist abi saav kolmeaastane Maria vajab igal aastal uusi ortoose

Kolmeaastasel Marial on diagnoositud Spina Bifida, millest tulenevalt on tal alajäsemete nõrkus. Iseseisvalt liikumiseks ja taastusraviks vajab laps TÜ Kliinikumi Lastefondi annetajate abi, et ta saaks ortooosid ning käia järjepidevalt individuaalses ravivesivõimlemises.

Spina Bifida tähendab avatud lülisammast ja on sünnidefekt, mille korral seljaaju neuraaltoru embrüonaalse arengu käigus ei sulgu. Selle tõttu on Marial tekkinud alajäsemete nõrkus, allapoole põlvi on lapse lihaste töö häiritud ning tal esineb tundlikkuse puudumine, mis raskendavad kõndimist.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves nendib, et fond on Maria pere toetanud abivahendite omaosaluse katmisel ka möödunud aastal. «Lapsed kasvavad kiiresti ja seetõttu vajavad ka abivahendid sagedast välja vahetamist. Lastefond saab abiks olla ka abivahendite omaosaluse katmisel,» toob Ilves välja ning selgitab, et suure hooldusvajadusega lase puhul on erinevaid kuluartikleid palju. «Meil on väga hea meel ka Maria individuaalsel ravivesivõimlemisel toeks olla, see on andnud paljude laste puhul väga häid tulemusi ning kindlasti on see ka Mariale ja tema perele suureks abiks.»