Sel gripihooajal on raske tõbi kustutanud kaheksa inimelu

Varasema nädalaga võrreldes kasvas arstide poole pöördunute üldarv nädalaga neli ning grippi haigestunute arv 46 protsenti. Grippi haigestumine on tõusutrendil. Haigestumuse intensiivsust hindab terviseamet veel madalaks, kuid gripilevikut laialdaseks.

Grippi haigestumine oli eelmisel nädalal kõrgeim Järvamaal, Lääne- ja Ida-Virumaal, Pärnumaal ja Tartumaal. Kinnituse said 373 gripiviirust, neist 371 olid A- ja kaks B-gripiviirused.

E-Tervise SA andmetel on hooaja algusest gripi tõttu haiglaravi vajanud 558 patsienti. Nende hulgas on:

Alates detsembrist viibis seitsmes haiglas intensiivravil kokku 26 inimest vanuses 3–81 eluaastat, neist 14 olid vanemad kui 65 eluaastat. Kümme intensiivravi vajanut olid tööealised, samuti vajasid intensiivravi kaks kolmeaastast last. Andmed intensiivravi vajanute vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et nad ei olnud vaktsineeritud.